مخالف برگزاری مسابقات لیگ نیستم/ سوریان تمریناتش را آغاز کرده است

محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من هم می‌دانم که برگزاری یک لیگ قوی و مناسب می‌تواند هم به تیم ملی و هم به کشتی گیران از نظر مالی کمک کند.

وی ادامه داد: امسال به صورت مکرر از طرف مسئولان کمیته لیگ به ما اعلام شد که لیگ فرنگی برگزار می‌شود اما خبری نشد و فکر می‌کنم مسئولان امر در این زمینه ضعیف عمل کردند.

بنا در مورد برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت: مرحله چهارم اردوی ما از روز جمعه 16 دی‌ماه آغاز می‌شود و شرکت در رقابت‌های جام "وهبی امره" و قهرمانی آسیا در کره جنوبی در بهمن ماه در برنامه ما قرار دارد.

وی تاکید کرد: هدف اول ما کسب چهار سهمیه در رقابت‌های گزینشی المپیک در قاره آسیا در قزاقستان و در فروردین‌ماه است که براین اساس فکر می‌کنم به احتمال 99 درصد سهمیه حضور در این رقابت‌ها را در چهار وزن بگیریم البته کار ما در اوزان 55 و 74 کیلوگرم مشکل‌تر است. ما در چهار وزن، چهار فرنگی کار را مدنظر داریم که براین اساس آنها را بعد از رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب می‌کنیم.

بنا در مورد شرایط تیم‌های اعزامی به جام وهبی و قهرمانی آسیا در کره جنوبی اظهار داشت: ترکیب اصلی تیم وهبی امره در هفته آینده مشخص می‌شود و در ترکیب قهرمانی آسیا نیز در اوایل بهمن ماه اعلام می شود، بهرحال هدفگذاری ما موفقیت در المپیک است و بهمین دلیل تمام برنامه ما معطوف به شرکت در این مسابقات است.

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطر نشان کرد: سوریان پس از مصدومیت پیش از رقابت‌های آزمایشی المپیک لندن و با انجام فیزیوتراپی بتازگی تمرینات خود را آغاز کرده است و اگر به شرایط آرمانی و مورد نظر برسد در دهه دوم فروردین‌ماه در رقابت‌های گزینشی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا شرکت می‌کند تا سهمیه ورودی المپیک را بدست آورد.