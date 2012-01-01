19 پایگاه اورژانس جاده ای خراسان شمالی فاقد ساختمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اکباتان تعداد پایگاه های اورژانس جاده ای استان را 29 پایگاه عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد 19 پایگاه فاقد ساختمان و بصورت استیجاری بوده و در کانکس و یا در مرکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان مستقر هستند.

وی تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای اورژانس و همچنین اعتبارات خرید برخی از تجهیزات ازطریق اورژانس کشور و بر اساس تعداد پایگاه ها و آمبولانس های موجود درهردانشگاه تأمین می شود.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث اورژانس استان همچنین گفت: از برنامه های آتی این دانشگاه راه اندازی پایگاه های جاده ای در کلیه جاده ای فرعی با توجه به استاندارد کشوری است.

وی استاندارد کشوری را استقرار یک پایگاه در هر 40 کیلومترعنوان کرد.

اکباتان اظهارداشت: با توجه به نقاط پرحادثه دراستان 45 پایگاه تا پایان برنامه پنجم توسعه به تعداد پایگاه های استان افزوده می شود.

سرپرست مرکز مدیریت اورژانس 115 استان در خصوص میانگین زمان رسیدن به صحنه حادثه نیزگفت: استاندارد کشوری میانگین زمان رسیدن به صحنه حادثه یا بستر بیمار در 80 درصد موارد در شهرها زیر 8 دقیقه است و درجاده ها زیر 15 دقیقه است که این میانگین در شهرهای خراسان شمالی 6 دقیقه و در جاده ها زیر 10 دقیقه است.