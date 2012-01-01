به گزارش خبرگزاری مهر، احد عظیم زاده مجری پروه قو الماس خاورمیانه گفت: مهمترین ویژگی ها و دستاوردهای این پروژه به عنوان پیشرفته ترین پروژه ساختمانی و گردشگری کشور در نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان منطقه آزاد کیش معرفی می شود.

وی افزود: با توجه به حضور گسترده بازدیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان مناطق مختلف کشور و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، این نمایشگاه فرصت مناسبی خواهد بود تا بتوانیم توانمندی های این صنعت کشور را به دیگر کشورها معرفی کنیم.



عظیم زاده، ارائه توانمندی های صنعت ساختمان کشور و معرفی آن به دنیا را یکی از راهکارهای پیشرفت این صنعت در کشور یاد کرد و افزود: در همین راستا تلاش خواهیم کرد تا با حضور فعال در نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان کیش توانایی های مهندسان کشور را به کشورهای منطقه معرفی کنیم.



وی گفت: این طرح ملی شامل برجهای دوقلوی 25 طبقه با 300 واحد آپارتمان مسکونی فوق مدرن و همچنین یک هتل 35 طبقه بوده که در طراحی و ساخت آن از تکنولوژی های روز دنیا استفاده و معرفی کامل ان در نمایشگاه دائمی ساختمان کیش می تواند به منزله آغاز یک رقابت بزرگ با کشورهای منطقه در زمینه صنعت ساختمان باشد.



عظیم زاده با بیان اینکه پروژه قو الماس خاورمیانه در زمینی به مساحت 43 هزار و 263 متر مربع و با زیر بنای مفید 173 هزار متر مربع در حال احداث است، گفت: مجتمع تجاری این پروژه نیز در سه طبقه با ورودی مجزا از بخش مسکونی در حال احداث بوده و همچنین در کنار این مجموعه ها، مجتمع ورزشی و پاساژ برندها نیز در نظر گرفته شده است.



وی خاطر نشان کرد: بخش دیگری از این پروژه بزرگ به هتل 5 ستاره دولوکس بین المللی اختصاص دارد که در 35 طبقه شامل 337 اتاق فوق العاده لوکس با تجهیزات کامل رفاهی و 14 واحد رویال سوئیت استثنائی بوده که برای اولین بار در کشور احداث می شود.



به گفته عظیم زاده، بخش های مسکونی، تجاری و ورزشی این پروژه تاکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود در تابستان سال آینده به بهره برداری کامل برسد و هتل پنج ستاره دولوکس آن نیز تا کنون 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش هتل این پروژه در سطح خاورمیانه منحصر به فرد به شمار می رود، عملیات اجرایی آن با حساسیت بیشتری دنبال می شود و در تلاش هستیم تا این مجموعه را به عنوان الگوی مدرن صنعت ساختمان در منطقه مطرح کنیم.



عظیم زاده با اشاره به قرارداد 350 میلیارد ریالی با شرکت اس اس اف فرانسه برای اجرای نورپردازی منحصر به فرد این پروژه گفت: برای نمای خارجی این مجموعه از نورپردازی سه بعدی استفاده شده که نظیر آن تاکنون تنها در لاس وگاس آمریکا و هتل آتلانتیس دبی به اجرا درآمده است.



وی با اشاره به اجرای چهار عدد آکواریوم 120 متر مکعبی در برج ها و مرکز تجاری این مجموعه، تصریح کرد:در قسمت های مختلف این پروژه 31 دستگاه آسانسور نصب خواهد شد که در کابین 4 دستگاه از آنها طلای 18عیار به کار گرفته خواهد شد.



عظیم زاده با بیان اینکه طراحی این مجموعه توسط یک مهندس نخبه 34ساله ایرانی صورت گرفته است، گفت: اجرای این پروژه مورد توجه بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی داخلی و خارجی قرار گرفته و به عنوان یک الگوی مدرن در صنعت ساختمان کشور محسوب می شود.