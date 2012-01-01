اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه اعتیاد در استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه توکلی کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی استان بر ضرورت تهیه نقشه راه پیشگیری از اعتیاد توسط دستگاه های مربوطه تأکید کرد و گفت: اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه اعتیاد در استان البرز در نیمه دوم بهمن ماه جاری در تالار امام خمینی(ره) دانشکده پردیس کشاورزی شهرستان کرج برگزار می شود.



کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل بهزیستی البرز افزود: این کنگره برای اولین بار با محوریت پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های آموزشی ، محیط کار، محلات ، خانواده و رسانه در استان البرز برگزار می شود.



وی گفت: در راستای کیفی تر کردن این کنگره تهیه 5 مقاله توسط اساتید برجسته حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد سفارش داده شده است.همچنین نمایشگاهی از دستاوردهای علمی و پژوهشی دستگاه های عضو کمیته بویژه دانشگاه ها در حاشیه این کنگره برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: اطلاع رسانی و آگاهی سازی جامعه از طریق رسانه ها و سازمان ها در خصوص خطرات استفاده از مواد روانگردان صنعتی از اهداف اصلی این کنگره است.

