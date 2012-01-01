30 میلیون ریال بودجه به کانون های مساجد فیروزه اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیات در نهمین نشست هم اندیشی دهیاران بخش مرکزی این شهرستان اظهارکرد: با توجه به افزایش روز افزون تعداد این کانون ها نیازمند افزایش میزان اعتبارات هستیم.

بخشدار مرکزی فیروزه نیز در این نشست اظهارکرد: بصیرت مردم در استفاده از فرصت انتخابات، برنامه ریزی های دشمنان برای تضعیف نظام را به شکست می کشاند.

رضا فروزانمهر برگزاری انتخابات در هر کشور را نشانه احترام به نظرات مردم عنوان کرد و افزود: تمام مجریان برگزاری انتخابات آتی بایستی با تمام توان خود برای عینیت بخشیدن به حضور حداکثری، صیانت آرا، قانون مداری و عدالت محوری به عنوان شاخصه های اصلی برگزاری انتخابات موفق گام بردارند.

بخشدار مرکزی فیروزه تصریح کرد: ترویج حس ناامیدی، وارد کردن شبهه به سلامت انتخابات و اعلام حمایت از نامزدهای غیر متعهد به نظام از جمله راهکارهای دشمنان داخلی و خارجی برای تضعیف مشارکت مردم در انتخابات است.