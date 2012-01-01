به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز یکشنبه در دومین همایش روحانیون رزمنده و ایثارگران سپاه تهران بزرگ که در مجتمع فرهنگی کوثر برگزار شد، به تشریح و تبیین متغیرهای داخلی بینالمللی در قبال انقلاب اسلامی ایران پرداخت.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین متغیرها در عرصه بینالملل تحولات منطقه است، افزود: بیداری اسلامی با چالش شدید آمریکا مواجه شده است. ضمن آنکه این کشور پس از سالها به این نتیجه رسیده است که نباید عراق و افغانستان را اشغال میکرد.
وی همچنین به بازتابهای جهانی بعضی از رویدادهای مهم پرداخت و افزود: در این راستا میتوان به حادثه 11 سپتامبر اشاره کرد. حادثه 11 سپتامبر حادثهای کوچک بود اما بازتاب جهانی را در بر گرفت. همچنین میتوان به گروگانگیری یکی از سربازان اسرائیلی در لبنان اشاره کرد. این رویداد نیز بازتابی را در بر داشت.
سعیدی با اشاره به جنگ نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آنها دیگر نمیتوانند از طریق تهاجم نظامی به ما فشار بیاورند اما به مقوله جنگ نرم متمرکز شدهاند و از این طریق برنامهها و اهداف خود را دنبال میکنند.
وی با اشاره به اینکه شاهد تغییر و تحولات در منطقه خاورمیانه هستیم افزود: این تحولات در ابعاد مختلف تبیین میشود که میتوان به نقش مقام معظم رهبری اشاره کرد. دشمنان تلاش کردند نقش و جایگاه ایشان را تضعیف کنند اما خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در مواضع خود به خوبی به تحولات منطقه پرداختند.
وی گفت: سخنان معظمله در دو همایش بینالمللی که در تهران برگزار شد نقش تاثیرگذار خود را ایفا کرد.
سعیدی همچنین تصریح کرد: امروز مسئله فلسطین جهانی شده و جبهه مقاومت تقویت شده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین خاطرنشان کرد: البته دشمنان طرحهای دیگری را مبنی بر حقوق بشر، اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا و گزارش اخیر آمانو دنبال میکردند اما خوشبختانه این برنامهها نیز خنثی شد.
سعیدی با اشاره به برگزاری انتخابات در کشورهای منطقه افزود: انتخابات اخیر در خاورمیانه به پیروزی اسلامگرایان روبرو شد و این نشان میدهد که انتخابات در این منطقه کاملاً متفاوت است.
وی در بخش دیگری سخنانش به انتخابات مجلس نهم پرداخت و با اشاره به اقبال مردم به اصولگرایان گفت: از سال 80 تا کنون جریان اصولگرا با اقبال مردم مواجه شده است و توانستند عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارند. عملکرد جریان اصولگرایان به هیچوجه قابل قیاس با جریان اصلاحات نیست.
وی با اشاره به عملکرد جریان انحرافی افزود: معتقدم این جریان چالشهایی را برای اصولگرایان به وجود آورده است اینها فقط به خاطر ایجاد شکاف در جامعه مطرح میشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با طرح این پرسش که چرا انتخابات برای دشمنان از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: تهدیدهای دشمن جواب نداد. از سوی دیگر رشد بیداری اسلامی شرایط جدیدی را در خاورمیانه به وجود آورده است و اگر این رویدادها را در کنار هم بگذریم متوجه خواهیم شد که دشمن میخواهد از انتخابات سوء استفاده کند.
سعیدی همچنین به تحولات دو گانه در عرصه داخلی اشاره کرد و گفت: خانه نشینی 11 روزه یکی از مسئولین از مواردی است که در عرصه دو گانگی تعریف میشود.
وی به یکی دیگر از کارکردهای جریان انحرافی اشاره کرد و افزود: عدهای میخواهند بیداری اسلامی را بیداری انسانی توجیه کنند و تحولات خاورمیانه را به آمریکا ربط دهند. در صورتی که این گونه نبوده و نیست. مقام معظم رهبری بارها به تحولات منطقه اشاره کردند. ایشان معتقدند نباید تحولات منطقه را به آمریکا مربوط کرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه در انتخابات مجلس نهم عدهای اعلام کردهاند که لیست نمیدهیم اما انتخابات را نیز تحریم نمیکنیم افزود:این در حالی است که برخی از چهرههای آنها در انتخابات ثبت نام کردهاند و می خواهند پس از رد صلاحیت شدن در انتخابات الم شنگهای را به پا کنند.
وی همچنین انتخابات مجلس نهم را انتخاباتی مهم و حساس ارزیابی کرد و افزود: امروز موقعیت ایران در منطقه موقعیتی قابل قبول است ولی دشمن میخواهد و نمی تواند این موقعیت را تحمل کند. بنابراین میخواهد با تحریمهای مکرر ذهن مردم را خراب کند.
سعیدی با بیان اینکه باید عملکرد مجالس گذشته را به خوبی رصد کنیم، خاطرنشان کرد: فقط کافی است عملکرد مجلس ششم را با مجالس هفتم و هشتم قیاس کنیم. در مجلس ششم طرح تعطیلی چرخه سوخت هستهای مطرح شد. ضمن آنکه نمایندگان در آن مجلس نامهای به رهبر انقلاب نوشتند و از ایشان درخواست کردند تا جام زهر را بنوشد این در حالی است که مجلس هفتم و هشتم عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشتند. دفاع از پرونده هستهای ایران، کاهش روابط با انگلیس و موارد دیگر از جمله کارکردهای مجلس هشتم است.
وی تاکید کرد: اگر مجلس نهم در اختیار اصولگرایان قرار گیرد وضع ما به مراتب بهتر از گذشته خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد: مجلس آینده مجلسی باشد که بتواند انتظارات رهبر معظم انقلاب را به خوبی برآورده کند.
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