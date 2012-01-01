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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

سازمان تامین اجتماعی؛

داروی خارجی پیوند کلیه 150 تومان گرانتر از نوع ایرانی است

داروی خارجی پیوند کلیه 150 تومان گرانتر از نوع ایرانی است

داروی سلسپت در حال حاضر با دو نوع ایرانی و خارجی در بازار موجود است که قیمت ایرانی آن هر عدد 11 هزار ریال و نوع خارجی آن هر عدد 12 هزار و 500 ریال به بیماران پیوند کلیه ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به دنبال انتشار خبری با عنوان " داروی بیماران دیالیزی دوباره پولی شد"، توضیحاتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است.

بر اساس اعلام تامین اجتماعی، ارتقای خدمات درمانی به بیمه شدگان به خصوص افزایش خدمات به بیمه شدگان مبتلا به بیماریهای خاص و نیازمند به داروهای گرانقیمت از برنامه های اصولی سازمان تامین اجتماعی است و بیماران دیالیزی و دریافت کنندگان اعضای پیوندی از جمله گروههای هدف این سازمان برای افزایش خدمات هستند.

داروی سلسپت در حال حاضر با دو نوع ایرانی و خارجی در بازار موجود است که قیمت ایرانی آن هر عدد 11 هزار ریال و نوع خارجی آن هر عدد 12 هزار و 500 ریال به بیماران پیوند اعضا و بیماران خاص ارائه می شود.

بر اساس قانون جاری سازمان تامین اجتماعی، سلسپت تولید داخلی به صورت کاملا رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد و در صورت تمایل بیماران به استفاده از نوع خارجی دارو، سازمان تامین اجتماعی هزینه داروی ساخت داخلی یعنی 11 هزار ریال را پرداخت می کند و سهم بیمار برای پرداخت مابه التفاوت قیمت نوع ایرانی و خارجی 1500 ریال است.

افزایش خدمات تامین اجتماعی به بیماران خاص از برنامه های اصولی سازمان تامین اجتماعی است و در آینده نیز شاهد بهره مندی بیشتر بیماران مبتلا به بیماریهای خاص از خدمات درمانی تامین اجتماعی خواهیم بود.

کد مطلب 1498343

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