همایش نکوداشت خیران آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود

حسین دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش با هدف تجلیل از خیران و چهره های فعال در این حوزه و همچنین فرصتی برای اطلاع رسانی در باب طرح اخیر کمیته امداد در راستای هم افزایی کمیته امداد با موسسات خیریه برپا می شود.

دشتی افزود: همچنین برای تشویق و تجلیل از فعالان عرصه های هنر و افزایش فعالیت در موضوعات احسان، انفاق و افزایش مشارکت های مردمی، همایش فیلم کوتاه، عکس و مقاله نویسی با عنوان "احسان" به همت کمیته امداد آذربایحان شرقی در تبریز برگزار می شود.

وی، برنامه ریزی دقیق و استفاده از ایده های نوین جهت فقر زدایی و به کارگیری این روش ها در فعالیت های اجتماعی را از محورهای اصلی این همایشها عنوان کرد.

دشتی، قالب بخش فیلم کوتاه این همایش را داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و نماهنگ و موضوع آنها را فرهنگ سازی احسان و نیکوکاری، عوامل و شرایط بروز فقر و راهکارهای پیشگیری از آن، نقش آموزه های دینی و ملی در توسعه مشارکت های مردمی و ترویج نیکوکاری، نقش همگرایی مردمی در تسریع روند فقر زدایی و آسیب شناسی مشارکت های مردمی دانست.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی گفت: در حوزه عکس هر عکاس می تواند در هر بخش حداکثر پنج قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

وی تصریح کرد: به افرادی که آثارشان به بخش نمایشگاهی همایش راه یابد، گواهی معتبر شرکت در همایش اعطاء می شود.

دشتی موضوعات مورد نظر برای بخش عکس این همایش را مشارکت مردمی و نقش آن در تسریع فقر زدایی، احسان و نیکوکاری، فرهنگ سازی انفاق و نیکوکاری، صدقات و نقش آن در کاهش فقر، تجلیل از فعالان و خیرین بخش اکرام ایتام، زکات، صدقات، اشتغال و توانمند سازی محرومان، نوعدوستی و همیاری، احسان و نذورات و فرهنگ سازی برای ارتقا نقش آن در کاهش فقر، همگرایی فعالیت های خیریه و نوعدوستانه عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی گفت: موضوعات این همایش در بخش مقاله، بررسی عوامل موثر بر توسعه مشارکت های مردمی در فقرزدایی، آسیب شناسی مشارکت های مردمی، مشارکت های مردمی و توسعه اجتماعی، تاثیرات سازمان های مردم نهاد در فقرزدایی و توسعه اجتماعی، کمیته امداد مشارکت های مردمی و فقرزدایی، بررسی راه های توانمندسازی نیازمندان، بررسی راه های کاربردی احسان و نیکوکاری و تاثیر آن در توانمند سازی خانواده های تحت پوشش است.

دشتی اظهارکرد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به نشانی تبریز - خیابان آزادی - چهارراه ابوریحان - اداره

کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی ارسال کنند.

وی مهلت ارسال آثار را سیزدهم دی ماه جاری و زمان همایش فیلم، عکس و مقاله را پانزدهم دی ماه جاری عنوان کرد.

دشتی همچنین زمان اختتامیه همایش و نکوداشت خیرین استان را هفدهم دی ماه جاری در محل تالار وحدت دانشگاه تبریز اعلام کرد.