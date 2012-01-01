تلاش قم و خوزستان برای کسب میزبانی جام یادگار امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این اعلام شده بود، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) که طی چند سال اخیر در شهر قم برگزار شده است، امسال در شهر اهواز برگزار خواهد شد، قمی‌ها همچنان خواهان میزبانی این رقابت‌ها هستند.

به نظر می‌رسد رایزنی و مذاکرات صورت گرفته بین جهان بینی، مدیرکل ورزش و جوانان قم و مسئولان رده بالای سیاسی این استان باعث شده است تا مشکلات قمی‌ها برای میزبانی این مسابقات برطرف شود.

براین اساس باید دید فدراسیون کشتی در نهایت بار دیگر میزبانی را به قمی‌ها واگذار می‌کند یا اینکه شهر اهواز که یکی از مناطق کشتی فرنگی خیز کشور است با توجه به امکانات رفاهی بهتر میزبان خواهد شد.

رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روزهای 6 تا 8 اسفندماه برگزار می‌شود و باید هر چه زودتر میزبان این مسابقات مشخص شود.