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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

علی بابایی در گفتگو با مهر:

سایت کمپوست خراسان شمالی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

سایت کمپوست خراسان شمالی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پسماند خراسان شمالی از بهره برداری و راه اندازی سایت کمپوست خراسان شمالی برای بازیافت زباله های خانگی شهرداری های بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه در دهه فجر سال جاری خبر داد.

علی اصغر علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطالعه، جانمایی و آغاز ساخت این پروژه از سال 87 آغاز شد، اظهار داشت: هم اکنون در این سایت مراحل تست تجهیزات نصب شده در حال اجرا است که در دهه فجر این سایت راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: تا کنون برای ساخت این سایت 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و برای تکمیل این پروژه 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی با بیان اینکه این سایت در جاده گیفان شهرستان بجنورد واقع است، عنوان کرد: ظرفیت این سایت برای دریافت و بازیافت زباله های خانگی شهرداری های بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه روزانه در یک شیفت 250 تن است و تا 500 تن در روز نیز ظرفیت افزایش راخواهد داشت.

علی بابایی در ادامه بیان داشت: در این سایت دستگاه پردازش برای جدا سازی دستی زباله های لاستیکی، شیشه ای و فلزی نصب شده است تا بر اساس فرآیند تخمیر، این مواد به کود عالی تبدیل شوند.

وی افزود: برای 10 تا 12 درصد از زباله های خانگی نیز هنوز سیستم تجزیه پذیر نصب نشده است که این حجم از زباله ها با دفع امحا خواهند شد و در آینده با انجام مطالعاتی، دستگاههای مورد نیاز آن خریداری می شود تا این مواد به خوراک کارخانه جات سیمان تبدیل شوند.

علاوه بر این، وی گفت: برای تبدیل ضایعات بطری، پلاستیک به مواد بازیافتی نیز هنوز دستگاهی خریداری نشده است که با خرید و نصب آن تجزیه این مواد آغاز می شود.

مدیرعامل سازمان پسماند استان همچنین یادآور شد: با راه اندازی این سایت 70 تا 80 کارگر، پنج نیروی متخصص و 15 نیروی اداری باید جذب شوند.

در عین حال وی از عدم توجه شهروندان در خصوص تفکیک زباله های خانگی تر و خشک از یکدیگر انتقاد و تاکید کرد: علاوه بر اینکه شهرواندان باید زباله های خانگی را از یکدیگر تفکیک کنند، در آینده نیز جمع آوری و تفکیک این زباله ها به پیمانکار واگذار می شود.

وی افزود: شهروندانی که خواستار هستند تا به طور مستقیم زباله های تفکیک شده خود را تحویل دهند، می توانند به سازمان مدیریت پسماند تماس بگیرند تا راهنمایی شوند.

کد مطلب 1498346

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