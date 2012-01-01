  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

رمضانی در گفتگو با مهر:

معرفی سه بازیکن لیگ برتری سرچشمه/ ورزشگاه زینلی آماده نیست

معرفی سه بازیکن لیگ برتری سرچشمه/ ورزشگاه زینلی آماده نیست

کرمان - خبرگزاری مهر: سخنگوی باشگاه مس سرچشمه گفت: سه بازیکن جدید سرچشمه که سهمیه لیگ برتر این تیم هستند تا سه شنبه معرفی می شوند.

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جذب بازیکنان مذاکرات مختلفی شده و از بین گزینه هایی که مطرح بود سه بازیکن تا روز سه شنبه با ثبت قرارداد رسمی خود معرفی می شوند.
 
وی تصریح کرد: قرارداد داخلی این بازیکنان بسته شده است و مس سرچشمه چهارشنبه راهی کرمان می شود تا برای دیدار با سایپا ادامه تمرینات خود را در این شهر دنبال کنند.
 
رمضانی اظهار داشت: البته مس سرچشمه یک بازیکن زیر 23 سال نیز جذب کرده است که در کنار دیگر بازیکنان و سه بازیکن خارجی که به تیم اضافه شده اند مطمئنا می توانند شرایط تیم را در جدول بهبود بخشند.
 
وی یادآورشد: قرارداد رسمی بازیکنان جدید مس سرچشمه باید تا روز سه شنبه در هیئت فوتبال استان کرمان ثبت شود و اسامی بازیکنان جدید احتمالا سه شنبه رسانه ای می شود.
 
رمضانی تصریح کرد: ورزشگاه سرچشمه متاسفانه هنوز آماده نشده است و به احتمال زیاد با توجه به اینکه مراحل ابتدایی کار به تازگی به پایان رسیده تا پایان لیگ نیز ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه آماده نخواهد شد.
 
وی ادامه داد: مس سرچشمه در آغاز رقابتهای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال جمعه این هفته با سایپا در کرمان بازی دارد.
کد مطلب 1498347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها