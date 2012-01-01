معرفی سه بازیکن لیگ برتری سرچشمه/ ورزشگاه زینلی آماده نیست

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای جذب بازیکنان مذاکرات مختلفی شده و از بین گزینه هایی که مطرح بود سه بازیکن تا روز سه شنبه با ثبت قرارداد رسمی خود معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: قرارداد داخلی این بازیکنان بسته شده است و مس سرچشمه چهارشنبه راهی کرمان می شود تا برای دیدار با سایپا ادامه تمرینات خود را در این شهر دنبال کنند.

رمضانی اظهار داشت: البته مس سرچشمه یک بازیکن زیر 23 سال نیز جذب کرده است که در کنار دیگر بازیکنان و سه بازیکن خارجی که به تیم اضافه شده اند مطمئنا می توانند شرایط تیم را در جدول بهبود بخشند.

وی یادآورشد: قرارداد رسمی بازیکنان جدید مس سرچشمه باید تا روز سه شنبه در هیئت فوتبال استان کرمان ثبت شود و اسامی بازیکنان جدید احتمالا سه شنبه رسانه ای می شود.

رمضانی تصریح کرد: ورزشگاه سرچشمه متاسفانه هنوز آماده نشده است و به احتمال زیاد با توجه به اینکه مراحل ابتدایی کار به تازگی به پایان رسیده تا پایان لیگ نیز ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه آماده نخواهد شد.

وی ادامه داد: مس سرچشمه در آغاز رقابتهای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال جمعه این هفته با سایپا در کرمان بازی دارد.