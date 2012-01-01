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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

حمیدی تاکید کرد:

تعالی جایگاه پست البرز نیازمند همکاری همه پرسنل است

تعالی جایگاه پست البرز نیازمند همکاری همه پرسنل است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل پست استان البرز گفت: تعالی جایگاه پست البرز نیازمند همکاری همه پرسنل و همکاران ذیربط است و این همکاری باید ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حمیدی افزود: تلاش مضاعف روسا و همکاران خانواده بزرگ پست در استان البرز به تعالی جایگاه استانی این پست در کشور کمک می کند.

مدیرکل پست استان البرز ادام داد: به همین دلیل، خواستار تلاش مضاعف روسا و همکاران خانواده بزرگ پست در البرز هستیم و امیدواریم که این امر به بهترین نحو محقق شود.

وی عنوان کرد: اعضا باید در همه حال تفکرات جدید  داشته باشند تا به کمک این امر شاهد تعالی و پیشرفت باشیم و از مشکلات کاسته شود.

حمیدی یادآور شد: همچنین اعضا باید به اهمیت ارائه پیشنهادات کارگشا توجه کافی داشته باشند و این پیشنهادات در راستای پیشرفت و ارتقای امور مربوطه مطرح شود.

مدیرکل پست استان البرز اضافه کرد: ارائه راه حلها در راستای کاستن از مشکلات اهمیت فراوانی دارد و این امر باید مد نظر قرار داده شود و دنبال شود.

درآمد و کاهش هزینه ها از دیگر ضروریات و موارد بسیار مهم است

این مسئول افزود: تولید درآمد و کاهش هزینه ها از دیگر ضروریات و موارد بسیار مهم است که باید مد نظر مدیران و پرسنل مربوطه قرار گیرد.

مدیرکل پست استان البرز به تازگی طی شورای اداری، گزارشی از عملکرد و ریزش درآمد استان در سطح کشور را نیز ارائه کرده است.

کد مطلب 1498351

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