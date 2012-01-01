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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

غفاری راد :

2241 دانشجو و فرزند شهید در دانشگاههای زنجان تحصیل می کنند

2241 دانشجو و فرزند شهید در دانشگاههای زنجان تحصیل می کنند

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی بنیاد شهید و ایثارگران زنجان گفت: دو هزار و 241 دانشجوی فرزند شهید در دانشگاههای زنجان تحصیل می کنند که هزار و 300 نفر از این دانشجویان بومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر غفاری راد ظهر یکشنبه در جلسه بازدید استاندار از بنیاد شهید استان زنجان افزود: از دو هزار و 241 دانشجو هزار و 850 نفر در دانشگاههای غیر دولتی تحصیل می کنند و شهریه 100 درصد توسط سازمان پرداخت می شود و دانشجویان غیر بومی هم از خدمات و تسهیلات سازمان استفاده می کنند.

غفاری راد یادآور شد: این دانشجویان در 37 دانشگاه تحصیل می کنند.

وی افزود: در استان هزار دانش آموز فرزند شهید وجود دارد که 203 نفر از این دانش آموزان ممتاز هستند.

 معاون پژوهشی بنیاد شهید و ایثار گران زنجان افزود: سیستم استادمشاوره توسط 30 درصد از دانشجویان فرزندان شهید انجام می شود.

غفاری راد گفت: هشت هزار و 421 ورزشکار خانواده شهید تحت پوشش برنامه های ورزشی هستند که از این تعداد هزار و 205 نفر از اعتبارات و تسهیلات استفاده می کنند که در سال جاری  80 میلیون تومان اعتبار برای برنامه های ورزشی این تعداد هزینه شده است.

وی گفت: در راستای ترویج برنامه های قرآنی آموزش 50 درصد هزینه های قرآنی را سازمان پرداخت می کند.
 

کد مطلب 1498352

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