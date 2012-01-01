حکایت کمال الملک در رادیو جوان

- به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "چهل تکه" در رادیو جوان به بررسی کلاس‌های کنکور ومافیای آموزشی می‌پردازد. این برنامه به سردبیری قاسم اورنگی و گویندگی لاله اکبری پخش می‌شود.

- برنامه "عقیق و عتیق" ساعت 22 از رادیو جوان پخش می‌شود. این برنامه 12 دی ماه حکایت کمال الملک را روایت می‌کند.

- برنامه "تلاش برتر" 12 دی ماه به سردبیری احسان بهادر از رادیو ورزش پخش می‌شود. این برنامه با جلال کوزه‌گری رئیس فدراسیون هندبال گفتگو می‌کند.

- برنامه "صراط" روز دوشنبه 12 دی ماه که به معرفی شخصیت‌های قرآنی می‌پردازد این بار به معرفی عزیر نبی می‌پردازد. این برنامه از رادیو قرآن پخش می‌شود.

