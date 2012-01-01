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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

پژواک صدا/

حکایت کمال الملک در رادیو جوان

حکایت کمال الملک در رادیو جوان

برنامه "تلاش برتر" در رادیو ورزش، روایت حکایت کمال الملک در برنامه "عقیق و عتیق" در رادیو جوان و برنامه "صراط" در رادیو قرآن از تازه‌ترین اخبار رادیو است.

- به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "چهل تکه" در رادیو جوان به بررسی کلاس‌های کنکور ومافیای آموزشی می‌پردازد. این برنامه به سردبیری قاسم اورنگی و گویندگی لاله اکبری پخش می‌شود. 

- برنامه "عقیق و  عتیق" ساعت 22 از رادیو جوان پخش می‌شود. این برنامه 12 دی ماه حکایت کمال الملک را روایت می‌کند. 

- برنامه "تلاش برتر" 12 دی ماه به سردبیری احسان بهادر از رادیو ورزش پخش می‌شود. این برنامه با جلال کوزه‌گری رئیس فدراسیون هندبال گفتگو می‌کند.

- برنامه "صراط"  روز دوشنبه 12 دی ماه که به معرفی شخصیت‌های قرآنی می‌پردازد این بار به معرفی عزیر نبی می‌پردازد. این برنامه از رادیو قرآن پخش می‌شود.
 

کد مطلب 1498356

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