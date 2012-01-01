کرمانشاه از اولویتهای سازمان وحج و زیارت برای ارائه خدمات است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور و نماینده ولی فقیه در استان، ساختمان اداری حج و زیارت استان کرمانشاه افتتاح شد.

در این مراسم، محمد علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: سازمان حج و زیارت ماموریتی به جز ارائه خدمات به زائرین عتبات عالیات و حج عمره و تمع در دستور کار ندارد و احداث این ساختمان نیز در راستای همین خدمات است.

وی تاکید کرد: کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس خط مقدم دفاع از نظام بوده و نیز محل عبور زائران محترم عتبات عالیات است، لذا استان کرمانشاه از اولویت های این سازمان برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر بوده است.

لیالی افزود: ساخت این ساختمان اداری، انجام وظیفه است که باید صورت می گرفت،امیدواریم که این ساختمان قادر باشد نیازهای مراجعه کنندکان را برطرف کند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت: در مذاکرات امروز با استاندار کرمانشاه، مقرر شد که با همکاری سازمان حج و زیارت و استانداری کرمانشاه، بهترین خدمات در مرز خسروی به زائرین عتبات عالیات ارائه شود.

لیالی در پایان افزود: ارائه بهترین خدمات و پذیرایی از زائرین وظیفه ای است که همواره در تلاشیم به بهترین شکل ممکن آن را انجام دهیم.

