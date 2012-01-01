نماینده ولی فقیه از عملکرد سازمان تبلیعات خوزستان تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز در دیدار با حجت الاسلام محمد حسین بلک مدیرکل مدیرکل تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام غلامرضا سروستانی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان از فعالیتهای قرآنی، تبلیغی و فرهنگی این اداره کل تقدیر و قدردانی کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام بلک گزارشی از اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در دهه ولایت و دهه اول ماه محرم بیان کرد.



خبر دیگر اینکه حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه ستاد غدیر استان خوزستان با حضور آیت الله خزعلی دبیر ستاد بین المللی غدیر کشور گزارش اقدامات اعضای ستاد غدیر استان بیان شد.



وی در ادامه افزود: پس از ارائه گزارش اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در دهه ولایت و عید غدیر حضرت آیت الله خزعلی از فعالیتهای این اداره کل تقدیر کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در دهه ولایت و عید سعید غدیر خم با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از برگزاری ویژه برنامه های دهه ولایت حمایت کرده است.



حجت الاسلام بلک همچنین در بخشی دیگر از سخنانش عنوان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و بیان ضرورتهای فرهنگی تبلیغی استان و اخذ تائیدیه استانداری خوزستان، 30 باب خانه عالم در مناطق محروم استان احداث می شود.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: در هر شهر استان بر اساس نیازهای آن شهرستان و توابع آن خانه عالم ساخته می شود.



حجت الاسلام بلک در پایان ابراز امیداوری کرد ساخت و احداث این خانه های عالم پیشرفت فضای فرهنگی تبلیغی استان را همراه داشته باشد.