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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

اخوان المسلمین مصر:

تحت هیچ شرایطی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

تحت هیچ شرایطی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

معاون گروه اخوان المسلمین ضمن مخالفت شدید این گروه با شناسایی رژیم صهیونیستی از ضرورت بازنگری در معاهده کمپ دیوید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات"رشاد بیومی" ضمن مخالفت با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی افزود: آیا شرط حکومت کردن به رسمیت شناختن اسرائیل است؟ اصلا چنین چیزی مطرح نیست. اسرائیل رژیم اشغالگر، غاصب و جنایتکار است و ما تحت هیچ شرایطی آن را به رسمیت نخواهیم شناخت.

بیومی ضمن غیر ممکن خواندن هر گونه تماس گروه اخوان المسلمین با با اسرائیل در آینده بیان کرد: من هرگز به خودم اجازه نخواهم داد که با جنایتکاران همنشین شوم و هیچ تعاملی با اسرائیل نخواهیم داشت.

معاون رهبر اخوان المسلمین ذکر کرد: ما به همه معاهده های بین المللی پایبند هستیم اما اقدامات حقوقی درباره معاهده صلح با رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهیم کرد.

بیومی اظهار داشت: هر طرفی حق بازنگری در معاهده فوق را دارد به ویژه که مردم مصر قبلا در این باره نظر خود را اعلام نکرده اند.

معاون رهبر اخوان المسلمین افزود: معاهده مذکور باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود یا به پارلمان منتخب عرضه شود تا درباره آن تصمیم گیری شود.

شایان ذکر است که رسانه های اسرائیلی اخیرا به نقل از مسئولان غربی از خدشه وارد نشدن به روابط مصر با اسرائیل با وجود اسلام گرایان خبر داده بودند.

کد مطلب 1498361

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