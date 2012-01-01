اداره کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این افتتاحیه ظهر یکشنبه با حضورعلی اصغر آبخضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کل کشور، نصرت الله لطفی معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و معاونان، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه ورامین ، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت، حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و دیگر مسئولان شهرستان و جمع کثیری از مردم، برگزار شد.
امام جمعه ورامین در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: باید این نهاد پر برکت و دیگر نهادهای خادم به نظام بیش از پیش تقویت شوند.
آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی افزود: با تقویت هر چه بیشتر نهادهای تبلیغات اسلامی می توانیم گام بلندی در توسعه هر چه بیشتر انقلاب و اسلام داشته باشیم.
حجت الاسلام سید محسن محمودی مدیرکل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیزدر این مراسم گفت: ساختمان جدید با احتساب زیر زمین دارای پنجطبقه و ۴۷۵متر مربع است که طبقه چهارم آن سالن اجتماعات خواهد شد.
وی افزود: ورامین یک هزار و 400شهید و سه هزارجانباز تقدیم انقلاب کرده است و مردم این شهرستان در فتنه ۸۸پایبندی خود به نظام اسلامی را به خوبی نشان دادند.
این مسئول تصریح کرد: ۱۵خرداد ۴۲به خوبی مبین ولایتمداری و بصیرت ورامینیهاست.
شایان ذکر است قبل از مراسم افتتاحیه با حضور مسئولان، نشست بصیرت با موضوع واکاوی فتنه ۸۸و انتخابات آتی در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی ورامین برگزار شد.
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