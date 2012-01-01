روحیه امید آفرینی در کودکان تهاجم فرهنگی را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست کمیته کودک و نوجوان برنامه های دهه فجر همدان افزود: برنامه های در نظر گرفته شده برای کودکان و نوجوانان باید عمیق و ریشه دار باشد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه آگاهی بخشی و تعمیق بصیرت کودکان و نوجوانان نسبت به دستاوردهای انقلاب یک وظیفه است، گفت: ماهیت انقلاب باید به زبان کودکانه برای کودکان تبیین شود.

وی با بیان اینکه باید اهداف کلان انقلاب برای کودکان و نوجوانان ترسیم شود، اضافه کرد: برنامه ریزی برای برنامه های دهه فجر باید متناسب با ذوق، علاقه و نیاز کودکان باشد و از ظرفیت های هنری، فرهنگی و ادبی استفاده شود.

ابراهیمی ولایت فقیه را رکن اصلی انقلاب دانست و با تاکید بر اینکه کودکان و نوجوانان باید ولایی تربیت شوند، گفت: جهاد، اخلاق و تعمیق باورهای دینی از مهمترین ارزش های انقلاب اسلامی است که باید در کودکان و نوجوانان تقویت شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان یادآور شد: کمیته کودک و نوجوان با هدف آشنا سازی کودکان با آرمان ها و اهداف نظام، زمینه سازی حضور و مشارکت کودکان در برنامه ها، الگو سازی در پیشبرد اهداف و ترغیب کودکان و انگیزه در نقش آفرینی خود جوش آنان تشکیل شده است.