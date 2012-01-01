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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

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"این منم ایسمن" به اجرای خود پایان داد

"این منم ایسمن" به اجرای خود پایان داد

نمایش" این منم ایسمن" به کارگردانی سید مهدی احمد پناه اخرین اجرای خود را با یادی از حمیده خیر آبادی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای هر شب این نمایش به کارگردانی مهدی احمدپناه با یاد یک پیشکسوت از دست رفته تئاتری آغاز می‌شد و آخرین اجرای این نمایش که 9 دی‌ماه بود با یاد حمیده خیرآبادی پایان یافت.
 
نمایش"این  منم ایسمن"در طول اجراهای خود میزبان هنرمندانی چون حمید سمندریان، هما روستا، عزت الله انتظامی ، داوود رشیدی ،گلاب آدینه،هادی مرزبان،علی رضا خمسه، ناصر حسینی مهر، شهرام زرگر، حمید پورآذری، حسن مهمانی، رحیم شهریاری، فاطمه گودرزی،شهره سلطانی، محمدرضا خاکی، میکائیل شهرستانی ، مرتضی شایسته و... بود.
 
 این نمایش از 17 آذر تا 9 دی ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان اجرا شد.
 
"عشق و عالیجناب" اسفند امسال مهمان در تالار وحدت می‌شود
 
حسین پاکدل که قرار است بهمن و اسفند سال جاری با نمایش "عشق و عالیجناب" در تالار وحدت حضور یابد، در خصوص زمان اجرای این نمایش در تالار وحدت گفت: این نمایش پس از اجرا در بخش مهمان سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، بهمن و اسفند سال جاری در تالار وحدت به اجرای عمومی درمی‌آید.
 
وی افزود: این نمایش که به پیشنهاد و دعوت بنیاد فرهنگی هنری رودکی تهیه و تولید شده، تمرینات اش را از 15 آبان آغاز کرد و قرار است هفته آینده نیز مورد بازبینی قرار گیرد. در این نمایش بازیگرانی چون: سیامک صفری، سهیلا رضوی، بابک حمیدیان، ستاره اسکندری، رحیم نوروزی، محسن حسینی، ایوب آقاخانی، نوید محمد پور، امیررضا وزیری، طوفان مهردادیان، معصومه قاسمی پور، مرتضی آقاحسینی، هومن خدادوست و ... به ایفای نقش می پردازند.
 
نمایش "عشق و عالیجناب" داستانی عاشقانه را در بستری سیاسی - اجتماعی و در دوره تاریخ معاصر به تصویر می‌کشد.
 
کد مطلب 1498364

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