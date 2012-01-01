33 تن ماهی از کشاورزان همدان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی با بیان اینکه استان همدان یکی از تولید کنندگان شاخص در کشور به شمار می رود، افزود: ارزش ریالی ماهی خریداری شده از آبزی پروران استان همدان یک هزار و 672 میلیون ریال بوده است.

وی محصولات پروتئینی از جمله گوشت گوساله، گوشت گوسفند، شیر و محصولات لبنی را از دیگر محصولاتی که به صورت توافقی توسط این شبکه خریداری می شود، برشمرد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 هزار تن شیر توسط شبکه تعاون روستایی استان همدان خریداری شده است.

عباسی از خریداری 53 تن عسل توسط شبکه تعاون روستایی استان همدان به صورت توافقی از زنبورداران این استان خبر اد و گفت: خرید و فروش عسل در این منطقه از کشور از رونق خاصی برخوردار است.

وی گفت: خرید های توافقی به منظور کاهش واسطه ها در بخش کشاورزی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده صورت می گیرد و یکی از راهکارهای اصلی برای توانمندی تشکل های بخش کشاورزی است.