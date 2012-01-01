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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

نشست "مرگ و جاودانگی" برگزار می‌شود

نشست "مرگ و جاودانگی" برگزار می‌شود

نشست "مرگ و جاودانگی: بازخوانی رویکردهای ادیان" با سخنرانی دکتر رضا اکبری عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) سه شنبه 13 دی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "مرگ و جاودانگی: بازخوانی رویکردهای ادیان" از مجموعه نشست های تخصصی بررسی جنبش های نوپدید دینی و عرفانی، با سخنرانی دکتر رضا اکبری عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع) و برگزیده  جشنواره فارابی، سه شنبه 13 دی ماه از ساعت 10 الی 12 برگزار می شود.

اشکال جاودانگی زیستی، ایمان و ایمان گرایی، عقل و عقل گرایی، قرینه گرایی، عقلانیت دینی، ایمان دینی، توجیه باور، امتناع توجیه باور، حیات پس از مرگ، رستاخیز و حیات جاودان از محورهای این نشست هستند.

این نشست در خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.
 

کد مطلب 1498371

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