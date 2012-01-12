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۲۲ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

زنگی آبادی در گفتگو با مهر:

دوچرخه سواری کرمان اسیر حاشیه/ استعدادهای رکبابزنان کرمانی هدر می رود

دوچرخه سواری کرمان اسیر حاشیه/ استعدادهای رکبابزنان کرمانی هدر می رود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: دوچرخه سواری استان کرمان نیاز به وحدت بین هیئت و دوچرخه سواران دارد.

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مسابقات اخیر کاپ آسیایی که انتظار می رفت دوچرخه سواران کرمانی هم حاضر باشند متاسفانه هیچ یک از بازیکنان کرمان حضور نداشتند.

وی یادآورشد: هر زمانکه دوچرخه سواران کرمانی در مسابقه ای شرکت می کنند از لحاظ بدنی و یا تمرینی ناآماده هستند و نتیجه آنچنان خوبی هم نمی گیرند.

زنگی آبادی که اصالتا کرمانی و از مدال آوران دوچرخه سواری است گفت: دوچرخه سواری کرمان زمانی قطب دوچرخه سواری کشور بود و رکابزنان بزرگی داشت که اکنون یا دوچرخه را کنار گذاشته اند ویا اسیر دو دستگی در استان کرمان هستند.

وی اظهار داشت: هیئت دوچرخه سواری استان کرمان باید بیش از این روی کار تیمی و دوچرخه سواران وقت بگذارد و نباید اینگونه باشد که منتظر بنشینند تا نامه ای بیاید تا برای مسابقات نفرات خود را اعزام کنند.

زنگی آبادی یادآورشد: استعدادهای خوبی در استان کرمان داریم خادمی و صادق مظفری و فارسی نژادیان از جمله این رکابزنان هستند.

وی عنوان داشت: تعدادی دوچرخه سواران جوان نیز در استان کرمان داریم که نیاز به تمرینات ویژه تیمی و حضور در مسابقات مختلف دارند تا مطرح شوند.

کد مطلب 1498373

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