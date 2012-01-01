افزایش موارد مقاومت به داروهای ضد سل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر ولایتی روز یکشنبه در بیستمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران در مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، گفت: میزان موارد ابتلا به سل در سال 75 ، 15 در 100 هزار بود که این آمار کاهش پیدا کرده و در سالهای بعد به یک در صد هزار رسیده است.

وی اظهارداشت: با گذشت زمان مشخص شده است که عفونتها و میکروارگانیسمها در به مخاطره افتادن سلامت انسانها نقش بیشتری دارند. هنگامی که واکسن و سرم ساخته و آنتی بیوتیک کشف شد پزشکان گمان کردند که به بیماریهای عفونی غلبه کردند ولی به مرور زمان مشخص شد که این اتفاق نیفتاده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین عفونی با بیان اینکه یکی از مشکلات مقاومت به آنتی بیوتیکهاست تاکید کرد: مقاومت به سل و داروهای ضد سل رو به تزاید است. در بسیاری از کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عراق و جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق موارد سل مقاوم به درمان افزایش یافته است و بیماران این کشورها زمانی که دچار مشکل می‌شوند برای درمان به ایران سرازیر می‌شوند.

ولایتی ادامه داد: بیش از 4 هزار مرگ در روز و یک میلیون و 700 هزار مرگ در سال در جهان بر اثر ابتلا به سل رخ می‌دهد. البته تشخیص این بیماری بهتر شده است اما درصد قابل ملاحظه‌ای از بیماران دچار سل مقاوم به درمان شده‌اند.

دبیر کل انجمن حمایت از بیماران عفونی اضافه کرد: در منطقه مدیترانه شرقی 110 هزار نفر از یک میلیون و 700 هزار نفر در دنیا سالیانه به علت ابتلا به سل مقاوم به درمان فوت می‌کنند. از سوی دیگر آمار موارد جدید ابتلا به سل در ایران کاهش یافته و تقریبا تک رقمی شده است این در حالی است که حدود 10 سال پیش بیش از 40 مورد در سال بود.

وی با اشاره به بیماری HIV اظهار کرد: این بیماری در ایران نسبت به کشورهای منطقه مدیترانه شرقی کمترین میزان شیوع را دارد.

ولایتی درباره سل مقاوم به درمان اظهار کرد: مشکلات ما در این زمینه مربوط به شهرهای بزرگ به ویژه حاشیه شهرهاست. حاشیه شهرها مناطقی محسوب می‌شوند که در زمینه مراقبت و آمارگیری کمتر به آن توجه می‌شود بنابراین لازم است در این زمینه فکر اساسی شود. در واقع توسعه سل و افزایش موارد مقاومت به درمان بیشتر در شهرها دیده می‌شود تا در روستاها چرا که در شهرها رژیم غذایی غیراستاندارد، مصرف برخی داروها و کاهش کیفیت برخی از آنها و درمان سل در بخش خصوصی بیشتر وجود دارد.

ولایتی تاکید کرد: لازم است پزشکان در بخش خصوصی سل را درمان نکنند و پس از تشخیص این بیماری بیماران را به مراکز دولتی ارجاع دهند چرا که نه مردم توانایی پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی را دارند و نه این بخش حوصله کافی برای درمان آنها را دارد.

وی تصریح کرد: در کشورهای دنیا نیز با این بیماری به همین گونه برخورد می‌شود و سل، ایدز و مالاریا سه بیماری هستند که جزو بیماریهای استراتژیک از نظر سازمان ملل به شمار می‌روند.

ولایتی با اشاره به وضعیت داروهای مبتلایان به سل گفت: متاسفانه زمان تولید تا انقضاء این داروها کوتاه است و تقریبا این مدت یک سال و نیم است در حالی که وقتی این دارو در اختیار بیماران قرار گیرد 6 ماه از تاریخ تولید آن گذشته است.

دبیر کل انجمن حمایت از بیماران عفونی درباره سل مقاوم به درمان در کودکان اظهار کرد: این مورد تشابهاتی با درمان سل در بزرگسالان دارد و طول مدت درمان بر اساس وسعت بیماری و نوع مقاومت به درمان تعیین می‌شود که ممکن است این مدت از شش ماه تا 14 ماه برای افراد مختلف متفاوت باشد.