محل شعب اخذ رای انتخابات مجلس شهرستان طالقان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محل شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان طالقان تعیین شده و در این زمینه اطلاع رسانی می شود.

تعیین شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی طی اولین جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت انجام شده است.

اولین جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت در طالقان با حضور مسئولان مربوطه از جمله ابوالقاسم مهری فرماندار و خلیل رجبی رئیس ستاد انتخابات شهرستان طالقان برگزار شده است.

در مرکز حوزه فرعی انتخابیه شهرستان طالقان تعداد 45 شعبه اخذ رای تعیین شده و مردم می توانند با حضور در این شعبه ها رای بدهند.

از این تعداد 45 شعبه اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی در طالقان، تعداد 19شعبه ثابت هستند و26 شعبه دیگر را نیز شعبات سیار تشکیل می دهند.

حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفندماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.