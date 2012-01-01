اشتغال رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در نهمین جلسه کارگروه اشتغال استان افزود: دولت مصمم است موضوع اشتغال را تا پایان دولت دهم به سر منزل مقصود برساند و از درصد قابل توجه آن بکاهد.

وی ادامه داد: کسانی که همسوی دولتند و یا کسانیکه همسو نیستند باید کمک کنند تا این مسئله حل شود.

وی اذعان داشت: همه عضو یک خانواده هستیم و معضل اشتغال را باید حل کنیم قبل از اینکه کسی از این موضوع بر ضد دولت استفاده کنند.

استاندار گلستان با اشاره به برخی نقدهای غیر منصفانه علیه دولت گفت: نقد جای خود را دارد اما هر چه نقد ها در چهارچوب و منصفانه تر باشسد به نفع ما است و می توانیم ضعفهای خود را بر طرف کنیم.

وی ادامه داد: بانکها معذوریت هایی دارند که بابد حل شود و برخی از این محدودیت ها ملی و برخی دیگر استانیست که قابلیت حل شدن در استان را دارند، اما انتقاداتی نیز بر بانکها وارد است.

وی اضافه کرد: کارگروه اشتغال، بانکها و دبیر خانه کارگروه باید جلساتی با هم برگزار کنند و برای مشکلات مطرح شده راهکارهایی ارائه شود.

قناعت یادآور شد: 80 درصد فرصت های شغلی تعهد استان تحقق پیدا کرده است اما آمار دقیق آن در اسفند ماه ارائه می شود.

استاندار گلستان در ادامه به اعلام مصوبات جلسه پرداخت و گفت: بانکهای استان ظرف دو هفته تسهیلات کل پرونده های موجود در بانکهال را باید پرداخت کنند.

وی افزود: دبیرخانه کارگروه موظف است با سرعت بیشتر دو برابر پرونده های موجود در بانکها را به بانکها بفرستد، هیچ بانکی حق خروج منابع از استان را ندارد و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از 15 تا 50 میلیون ریال از دیگر مصوبات این جلسه است.

وی در ادامه گفت: دقت کامل و کافی بنیاد شهید در معرفی افراد ،ساماندهی وضعیت نامناسب مشاغل خانگی در کمیته امداد و معرفی افراد به بانکها، تاکید بر اخذ یک ضامن برای دریافت تسهیلات و عدم اعمال سلیقه ای قانون توسط بانکها و اقدام دستگاههای اجرای برای پرکردن ظرفیت باقیمانده اشتغال تا پایان سال از دیگر مصوبات این کارگروه است.