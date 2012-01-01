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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

جباری:

واکاری و کاشت بیش از دو هزار اصله درخت در باقرشهر انجام شد

واکاری و کاشت بیش از دو هزار اصله درخت در باقرشهر انجام شد

شهرری - خبرگزاری مهر: مسئول فضای سبز شهرداری باقرشهراظهار داشت: واکاری و کاشت بیش از دو هزار اصله درخت در باقرشهر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام جباری با اشاره به اهمیت واکاری و کاشت درختان سازگار با شرایط آب و هوائی در باقرشهرافزود: در بخش نگهداری و ترمیم فضای سبز سطح شهر، شتک دو هزار اصله درخت اصلاح و بیش از 200 هزار مترمربع علف کشی در بوستانها و کمربند سبز باقرشهر انجام شد.

وی همچنین از توسعه و گسترش فضای سبز بوستانهای شهر خبر داد و گفت: به منظور زیبایی و افزایش و نشاط در شهروندان، بیش از 10 هزار نشاء بنفشه، 10 هزار بوته رز گلدانی، پنج هزار نشاء کلم زینتی و گیاهان دائمی در بوستانهای عمومی و محله ای کاشته شد.

مسئول فضای سبز شهرداری باقر شهردر ادامه افزود: از دیگر اقدامات اجرایی این بخش، کودپاشی سطوح چمن کاری و عرصه های فضای سبز وهمچنین هرس سرشاخه های درختان، جمع آوری و انتقال این سرشاخه ها و ... بوده است.

کد مطلب 1498381

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