واکاری و کاشت بیش از دو هزار اصله درخت در باقرشهر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام جباری با اشاره به اهمیت واکاری و کاشت درختان سازگار با شرایط آب و هوائی در باقرشهرافزود: در بخش نگهداری و ترمیم فضای سبز سطح شهر، شتک دو هزار اصله درخت اصلاح و بیش از 200 هزار مترمربع علف کشی در بوستانها و کمربند سبز باقرشهر انجام شد.

وی همچنین از توسعه و گسترش فضای سبز بوستانهای شهر خبر داد و گفت: به منظور زیبایی و افزایش و نشاط در شهروندان، بیش از 10 هزار نشاء بنفشه، 10 هزار بوته رز گلدانی، پنج هزار نشاء کلم زینتی و گیاهان دائمی در بوستانهای عمومی و محله ای کاشته شد.

مسئول فضای سبز شهرداری باقر شهردر ادامه افزود: از دیگر اقدامات اجرایی این بخش، کودپاشی سطوح چمن کاری و عرصه های فضای سبز وهمچنین هرس سرشاخه های درختان، جمع آوری و انتقال این سرشاخه ها و ... بوده است.