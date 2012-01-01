برگزاری جشنواره زمستانی در دستور کار میراث‌ فرهنگی همدان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: جشنواره زمستانی استان همدان در راستای ایجاد رونق در بخش گردشگری زمستانه و با توجه به ظرفیت ارزشمند استان هرساله برگزار می‌شود.

بیات ادامه داد: اگرچه از ابتدای فصل سرما تاکنون شاهد بارش برف سنگین در همدان نبودیم اما با این حال برگزاری جشنواره زمستانی همدان با محوریت گردشگری در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ابراز امیدواری کرد که بارش برف زمینه لازم را برای برگزاری این جشنواره فراهم آورد.

بیات از برگزاری همایشهای علمی، ورزش‌های زمستانی، تفریح و اوقات فراغت، برنامه‌های جانبی فرهنگی و زمستانی و نمایشگاه آیینهای سنتی به عنوان محورهای برگزاری جشنواره زمستانی همدان نام برد.

وی با بیان اینکه رونق گردشگری زمستانی در همدان تا حدود زیادی به بارش برف وابسته است، گفت: با بارش برف زمینه ایجاد تفریحات زمستانی همچون ساخت تندیس برفی، بازی‌های زمستانی و حرکات ورزشی روی برف فراهم می‌شود.