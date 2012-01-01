اعضای هیئت اجرایی انتخابات مراوه تپه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مراوه تپه بعد از ظهر یکشنبه در انتخابات اعضای هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این شهرستان، انتخابات را فرصتی برای وحدت دانست و افزود: دشمن سعی می کند این فرصت را به خیال واهی خود به چالش تبدیل کنند.

علی اصغر کرمانی افزود: وظیفه مجریان انتخابات باید ایجاد زمینه حضور حداکثری مردم با اجرای دقیق قانون باشد.

فرماندار مراوه تپه با بیان جایگاه انتخابات گفت: انتخابات عالی ترین مظهر حضور مردم در عرصه های سیاسی در تعیین سرنوشت خودشان است.

در پایان تعداد 30 نفر از معتمدان محلی دعوت شده از بین خود هفت نفر را بعنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب و یکنفر نیز از شورای اسلامی شهرستان برای عضویت در این هیئت معرفی شد.

مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.