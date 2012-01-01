94 صندوق رای گیری برای سنقر پیش بینی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری صبح یکشنبه در جلسه مشترک هیئهای اجرایی و نظارت شهرستان سنقر گفت: 94 صندوق اخذ رای شهری و روستایی برای جمع آوری آرای مردم این شهرستان در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی آماده شده است.

فرماندار شهرستان سنقر تاکید کرد: از این تعداد، 39 صندوق ثابت و 55 صندوق سیار در نظر گرفته شده است.

حیدری افزود: طبق بررسیهای انجام شده و کارهای کارشناسی، شعبه هایی که با شلوغی جمعیت روبرو خواهند شد، نیروهای کمکی برای آنها در نظر گرفته شده است.

فرماندار سنقر در پایان گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان سنقر برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در آمادگی کامل قرار دارند و مراحل مختلف انتخابات طبق برنامه زمانبندی بدون هیچ مشکلی در شهرستان در حال انجام است.