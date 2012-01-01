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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

سبحانی در گفتگو با مهر:

احداث پل عابر پیاده در جاده های خراسان شمالی به 3500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

احداث پل عابر پیاده در جاده های خراسان شمالی به 3500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی تاکید کرد: احداث چهار پل عابر پیاده در محورهای جاده ای استان به تزریق سه هزار و 500 میلیون ریال اعتبار استانی نیاز دارد.

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری این داره کل با همکاری شهرداری حصار و گرمخان در محورغربی جاده بجنورد در ورودی شهر حصار و گرمخان یک پل عابر پیاده احداث کرد.

وی تصریح کرد: برای احداث چهار پل عابر پیاده در محور جاده ای شیروان- فاروج در ورودی روستای برزل آباد، محور جاده ای شیروان – بجنورد در ورودی روستای باباامان، محور جاده ای بجنورد – مانه و سملقان در ورودی روستای بیدک، محور جاده ای اسفراین – سبزوار در ورودی روستای عباس آباد به تزریق سه هزار و 500 میلیون ریال اعتبارات استانی نیاز دارد.

علاوه بر این، وی در خصوص ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان نیز عنوان کرد: در سال مالی جاری  برای ایمن سازی فیزیکی و آموزشی 63 باب مدارس حاشیه راههای استان یک هزار و 315 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

کد مطلب 1498391

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