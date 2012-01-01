احداث پل عابر پیاده در جاده های خراسان شمالی به 3500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری این داره کل با همکاری شهرداری حصار و گرمخان در محورغربی جاده بجنورد در ورودی شهر حصار و گرمخان یک پل عابر پیاده احداث کرد.

وی تصریح کرد: برای احداث چهار پل عابر پیاده در محور جاده ای شیروان- فاروج در ورودی روستای برزل آباد، محور جاده ای شیروان – بجنورد در ورودی روستای باباامان، محور جاده ای بجنورد – مانه و سملقان در ورودی روستای بیدک، محور جاده ای اسفراین – سبزوار در ورودی روستای عباس آباد به تزریق سه هزار و 500 میلیون ریال اعتبارات استانی نیاز دارد.

علاوه بر این، وی در خصوص ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان نیز عنوان کرد: در سال مالی جاری برای ایمن سازی فیزیکی و آموزشی 63 باب مدارس حاشیه راههای استان یک هزار و 315 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.