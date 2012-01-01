تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی در کرمان دریافت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: در 23 شهرستان و 9 مرکز انتخابی، هیئتهای بازرسی تشکیل شده و بر روند اجرایی انتخابات نظارت دارند.

وی ادامه داد: اگر اموری خلاف مقررات و قوانین جریان یابد هیئتها به ستاد بازرسی استان گزارش داده و سپس با اعلام موضوع به وزارت کشور بررسی های لازم انجام خواهد شد.

مهرشاد با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه تخلفی در این زمینه در استان کرمان گزارش نشده است، ادامه داد: در جریان انتخابات هم حدود دو هزار و 100 نفر بازرس به جز هیئت های بازرسی شهرستانها و هیئت استان کرمان بر حسن انتخابات مجلس نهم نظارت می کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمان از مردم خواست تا انتخابات را از خودشان بدانند و نقش خود را در تعیین نماینده ناچیز قلمداد نکنند.

