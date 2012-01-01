به گزارش خبرنگار مهر، میرزا غلامحسین و غضنفر جعفری، دو عضو اتحادیه چاپخانه‌داران کشور پاکستان و از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی این کشور ظهر روز یکشنبه 11 دی‌ماه با حضور در ایران و محل اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به مذاکره با نمایندگان این اتحادیه پرداختند.

همچنین در این نشست بابک عابدین، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، عباس توکلی و عباس ابوالفتحیان از اعضای اتحادیه، ابوالفضل ایمنی مدیر روابط عمومی و احسان تات داوودی نماینده شرکت حرفه و فن تولیدکننده ماشین‌آلات صنعت چاپ واتحادیه حضور داشتند.

در این نشست غضنفر جعفری از مدیران شرکت صنعتی - پژوهشی العباس که در زمینه چاپ و بسته‌بندی در کشور پاکستان فعالیت دارد، با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی در ایران بیان کرد: با وجود شهرهای مذهبی چون قم و مشهد و زیارتگاه‌هایی که ایران دارد می‌تواند در چاپ اقلام مربوط با زیارتگاه‌ها از کارت‌های پستال تا کالاهایی که بتوانند به عنوان هدایای نفیس استفاده شوند، فعالیت گسترده داشته باشد و حتی در صادرات آنها به کشورهای مسلمان هم پیشگام شود. همچنین این محصولات به نوعی هستند که زائران دیگر کشورها نیز حتما از آنها می‌خرند.

در ادامه نشست بابک عابدین، درباره امکان همکاری دو کشور در زمینه صادرات، خرید و فروش ماشین‌آلات چاپ، چاپ و بسته‌بندی کالا و ... صحبت کرده و گفت: ما در ایران هم تولیدکننده ماشین‌آلات صنعت چاپ و بسته‌بندی داریم که در حال حاضر شرکت حرفه و فن در این زمینه بیشترین تولیدات را دارد. همچنین ما می‌توانیم برخی از ماشین‌آلات دسته دوم را به شرکت‌های پاکستانی بفروشیم.

جعفری نیز در این‌باره گفت: ما از اروپا و آسیا خرید می‌کنیم که می توانیم از ایران هم خرید داشته باشیم. ما در معامله با چین باید خیلی دقت کنیم که از شرکت‌های غیرمعتبر با کالاهای تقلبی خرید نکنیم ولی این نگرانی درباره ایران وجود ندارد و این ویژگی می‌تواند معاملات ما را تسهیل کند.

میرزا غلامحسین و غضنفر جعفری دو عضو اتحادیه چاپخانه‌داران کشور پاکستان

وی ادامه داد: همچنین ما علاقه‌مند به خرید ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی نیز هستیم و حتی ماشین‌های دست دوم با مارک‌های خوب اگر سالم و کارآمد باشند، می‌توانند خریداری شوند و بازار آن در پاکستان موجود است. حتی شرکت ما (العباس) هم خرید و فروش ماشین‌های دست دوم دارد که یک شعبه ما در آمریکاست. امیدواریم بروشورهایی به زبان انگلیسی داشته باشید که ما آنها را به کشورمان ببریم.

میرزا غلامحسین نیز توضیح داد: ما مرکب یو وی مصرف زیادی داریم و می‌توانیم از شما خرید کنیم. همچنین محصولات شیمیایی چاپ نیز مورد مصرف ما است.

عباس ابوالفتحیان، مدیر عامل شرکت شیمی قائم گرمسار در همین زمینه اظهار آمادگی کرد که محصولات شیمیایی قبل از چاپ را در اختیار آنها قرار دهد. همچنین از امکان ایجاد کارخانه تولید مواد شیمیایی قبل از چاپ در پاکستان صحبت به میان آمد.

عابدین تولید محصولات بسته‌بندی، صحافی کتاب و تکنیک‌های پیش از چاپ را از دیگر مباحثی دانست که می‌توان درباره آن فعالیت‌های مشترک انجام داد.

میرزا غلامحسین در ادامه نشست افزود: ما علاقه به کارهای زیادی با بازار چاپ و بسته‌بندی ایران داریم که این هم در زمینه ماشین‌آلات است و هم چاپ و بسته‌بندی مثلا اگر در چاپ یو وی توانایی داشته باشید، همین الان سفارش برای کار داریم.

برپایی سمینارهای آموزشی و پژوهشی از پیشنهادهای نمایندگان ایرانی بود که با استقبال خوب طرف پاکستانی روبه رو شد.

در این بخش از نشست میرزا غلامحسین و غضنفر جعفری، نمونه کارهای چاپی خود در زمینه‌های مختلف را ارائه کرده و درباره چاپ آنها توضیح دادند.

در همین‌باره عباس توکلی سئوالاتی را درباره چاپ یو وی مطرح کرده و پاسخ خود را دریافت کرد.

در پایان نشست، احسان تات داوودی از شرکت حرفه و فن نیز گفت: شرکت ما در زمینه ساخت دستگاه‌های بسته‌بندی، صحافی، خدمات پس از چاپ فعال است که در صادرات ماشین‌آلات به کشورهای همسایه به ویژه عراق و سوریه و تاجیکستان فعال بوده‌ایم و در حال حاضر می‌توانیم با پاکستان هم وارد مذاکره شویم. ماشین‌های ساخت ایران کیفیت بالاتری نسبت به نمونه چینی دارد و قیمت مناسبت‌تری هم دارند.