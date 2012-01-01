محمدیان: نشریات «رشد» باید در جهت برنامه تحولی آموزش و پرورش متحول شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت انتشار صدمین شماره فصلنامه «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» صبح امروز یکشنبه 11 دی با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی، سردبیران قبلی و فعلی این مجله، اعضای هیئت و مدیران داخلی آن در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

در این برنامه حجت‌الاسلام والمسلمین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بر لزوم داشتن یک رویکرد اصولی در علم‌آموزی تاکید کرد و گفت: کسی که سر و کارش با قلم باشد، باید بیشتر مواظب سخنش باشد؛ سخن گفتن آسان است اما سخن سفته گفتن، دشوار است. علم لاینفع می‌تواند مانند شیطان گمراه‌کننده و رهزن باشد.

وی خطاب به مسئولان نشریات رشد تاکید کرد: ما انتظار داریم در دوره جدید آموزش و پرورش که نفحه تحول بنیادین در آن وزیدن گرفته، در مجلات رشد هم یک تحول جدی به نفع این برنامه تحولی ایجاد شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: رویکرد مجلات رشد چه عمومی، چه شبه تخصصی و چه تخصصی، باید تربیتی و در عین حال پشتیبان برنامه‌های درسی جدید باشد. همچنان که ما نیازمند تحول و نوآوری در برنامه‌های درسی هستیم، مجلات رشد هم باید پشتیبان کلاس درس و معلمان باشند.

محمدیان اضافه کرد: نشریات رشد باید نقاط قوت برنامه تحولی وزارت آموزش و پرورش را بیان کنند و در عین حال از نقاط ضعف چشم پوشی نکنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ادامه گفت: یکی از حوزه‌های یادگیری که باید در برنامه تحولی وزارت آموزش و پرورش به آن توجه شود، زبان و ادبیات فارسی است و باید نسبت به کتاب‌های جدید‌التالیف حساسیت بیشتری داشته باشم و نباید ادبیات اصیل خودمان را فراموش کنیم.

در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از مدیران داخلی فصلنامه «رشد زبان و ادب فارسی» از ابتدا تاکنون محمدتقی ملیح، کامل احمدنژاد، سهراب هادی، نصرالله محبی و جواهر موذنی و جمعی از همکاران این نشریه شامل حسین داوودی، غلامرضا عمرانی، حسین‌قاسم پورمقدم، فریدون اکبری، سیدبهنام علوی مقدم، افسانه حجتی طباطبایی، شاهرخ خرقانی، سعید صادقی، محمدحسن هاشمیان، محمد پریسایی، علی نجمی، ماکان رزاقی، خالد قهرمان دهمکری، میترا فرامرزی نیکنام و صادق جمالی تقدیر شد.