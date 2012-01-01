213 تن قارچ خوراکی در خراسان جنوبی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه 213 تن قارچ خوراکی دکمه ‌ای به ارزش اقتصادی شش هزار و 390 میلیون ریال در استان تولید شده که نسبت به مقدار مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد سه واحد فعال قارچ خوراکی از نوع دکمه ‌ای سفید در استان مشغول فعالیت هستند که برای 30 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: محصول تولید شده علاوه بر مصرف داخل استان به استان‌ های مجاور نیز صادر می‌ شود.

هادربادی در مورد موقعیت جغرافیایی واحدهای تولیدی قارچ گفت: در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و سرایان هر کدام یک واحد تولید قارچ وجود دارد که در این راستا شهرستان سربیشه رتبه نخست را در تولید به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: اما در مورد قارچ خوراکی از نوع صدفی تعداد چهار واحد به صورت خانگی در استان در حال فعالیت هستند.