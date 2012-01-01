برقراری حالت فوق العاده در جوبا/ پایه های رژیم سودان جنوبی لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در سودان جنوبی بیان کردند: مقامات امنیتی سودان جنوبی از بیم تشدید درگیری ها میان قبایل "مورالی" و "لونویر" در "جوبا" پایتخت این کشور وضع فوق العاده اعلام کرده اند.

منابع فوق افرودند: علاوه بر این به اعضای این دو قبیله تا پنجم ژانویه جاری تعطیلی داده شده و تدابیر شدید امنیتی در برابر مقر اقامت رهبران سودان جنوبی ایجاد شده است.

این منابع همچنین ذکر کردند: نظامیان لشکر هفتم ارتش مردمی در استان "جونجلی" با ترک پایگاه نظامی خود برای شرکت در درگیری های قبیله ای رهسپار قبایل خود شده اند.

منابع فوق بیان کردند: "ریاک مشار" یکی از اعضای حکومت سودان جنوبی خواستار برگزاری نشست فوق العاده سازمان برای بررسی اوضاع جونجلی شده است.

این درحالی است که رهبران قبیله لونویر ضمن مخالفت با ترک مخاصمه و تلاشهای میانجیگرانه بر اقدامات تلافی جویانه علیه قبیله مورالی تاکید کردند.

از سوی دیگر "جانسون آلونگ" یکی از نظامیان سودان جنوبی ضمن درخواست از مردم این کشور برای براندازی رژیم "سالوا کر میاردیت" افزود: درگیری میان قبایل لونویر و مورالی نشانه شکست نظام جنبش مردمی به رهبری سالوا کر است.

شایان ذکر است این درگیری ها در حالی رخ می دهد که یکسال از عمر کشور تازه تاسیس سودان جنوبی نمی گذرد. در درگیری های میایل قبایل مورالی و لونویر 643 نفر کشته و 954 نفر دیگر زخمی شده اند.