راه ارتباطی 30 روستا مسدود شد/ تعطیلی مدارس شیف عصر زنجان

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی بارش شدید برف که از شامگاه شنبه در نقاط مختلف زنجان آغاز شد راه ارتباطی 80 روستای استان مسدود شده بود، افزود: راه ارتباطی 50روستای استان زنجان که به دلیل بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود توسط عوامل پرتلاش راهداری استان بازگشایی شد.



وی یادآور شد: در حال حاضر راه ارتباطی 30روستای که درمناطق کوهستانی و برفگیر استان قرار دارند مسدود است و عوامل راهداری اداره کل راه و ترابری استان مشغول بازگشایی این راهها هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با وجود بارش برف و کولاک تمامی راههای اصلی و فرعی استان باز و تردد در آنها جریان دارد، اظهارداشت: رانندگانی که قصد تردد در محورهای ارتباطی و گردنه های استان به خصوص درگردنه"خانچایی" درمحور زنجان - طارم را دارند وسایط نقلیه خود را حتما به زنجیر چرخ مجهز کنند.

خلیلی ادامه داد: در حال حاضر تردد وسایط نقلیه در گردنه "خانچایی" به دلیل بارش برف سنگین و وقوع کولاک، تنها با زنجیر چرخ، احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه امکانپذیر است.

وی ادامه داد: راهداران از اولین دقایق آغاز بارش برف از عصر روز گذشته، عملیات نمک پاشی و تیغ زنی تمام محورهای اصلی و فرعی به ویژه گردنه های استان را انجام می دهند.



همچنین مسئول روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: به‌علت بارش برف، مدارس ابتدایی نواحی یک و دو آموزش و پرورش زنجان شیفت بعد از ظهر امروز تعطیل است.

علی اسماعیلی افزود: مدارس راهنمایی و متوسطه زنجان و همه مدارس سایر شهرستان‌ها در شیفت بعد از ظهر امروز دایر است.

وی با اشاره به اینکه بارش برف از شب گذشته در زنجان و شهرستان‌های تابعه آغاز شده، بیان کرد: همین امر موجب تعطیلی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان ایجرود و همچنین نواحی یک و دو زنجان در شیفت صبح امروز شد.

اسماعیلی با بیان اینکه مدارس ابتدایی سلطانیه و خدابنده نیز در شیفت صبح امروز تعطیل بود، افزود: در شیفت بعد از ظهر امروز فقط مدارس ابتدایی نواحی یک و دو آموزش و پرورش زنجان تعطیل است.