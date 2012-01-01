محمود عباس درباره شکست تلاشهای کمیته چهارجانبه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمود عباس گفت: اگر مذاکرات تا 26 ژانویه آغاز نشود گفتگوی کمیته چهارجانبه شکست خواهد خورد.

وی که با تلویزیون فلسطین گفتگو می کرد، افزود: اگر کمیته چهارجانبه نتواند تا 26 ژانویه طرف های اسرائیلی و فلسطینی را به پای میز مذاکرات بکشاند این بدان معنی است که شکست خورده و رهبری فلسطین موضع خود را بازبینی و در نتیجه، اقدام خواهد کرد.

گفتنی است کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه تاکنون توافق چندانی در آغاز گفتگو بین طرف های اسرائیلی و فلسطینی نداشته است. فلسطینی ها خواهان توقف شهرک سازی اسرائیل و توافق در چهارچوب گفتگوها پیش از آغاز مذاکرات هستند اما اسرائیل چنین شروطی را نپذیرفته است.

محمود عباس با ابراز ناخرسندی از موضع اسرائیل می گوید: تاکنون هیچ پیشرفتی در آغاز مذاکرات مشاهده نشده و شانش کمی در این باره وجود دارد.

رئیس تشکیلات خودگردان می گوید: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد تمامی گزینه ها برای ما باز است و البته کسانی هستند که می گویند انتفاضه سوم را شروع خواهند کرد، اما من می گویم که این بعید است و آن را نمی پذیرم.