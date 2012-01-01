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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

محمود عباس درباره شکست تلاشهای کمیته چهارجانبه هشدار داد

محمود عباس درباره شکست تلاشهای کمیته چهارجانبه هشدار داد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به شکست کمیته چهارجانبه گفتگو کننده درباره صلح در خاورمیانه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمود عباس گفت: اگر مذاکرات تا 26 ژانویه آغاز نشود گفتگوی کمیته چهارجانبه شکست خواهد خورد.

وی که با تلویزیون فلسطین گفتگو می کرد، افزود: اگر کمیته چهارجانبه نتواند تا 26 ژانویه طرف های اسرائیلی و فلسطینی را به پای میز مذاکرات بکشاند این بدان معنی است که شکست خورده و رهبری فلسطین موضع خود را بازبینی و در نتیجه، اقدام خواهد کرد.

گفتنی است کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه تاکنون توافق چندانی در آغاز گفتگو بین طرف های اسرائیلی و فلسطینی نداشته است. فلسطینی ها خواهان توقف شهرک سازی اسرائیل و توافق در چهارچوب گفتگوها پیش از آغاز مذاکرات هستند اما اسرائیل چنین شروطی را نپذیرفته است.

محمود عباس با ابراز ناخرسندی از موضع اسرائیل می گوید: تاکنون هیچ پیشرفتی در آغاز مذاکرات مشاهده نشده و شانش کمی در این باره وجود دارد.

رئیس تشکیلات خودگردان می گوید: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد تمامی گزینه ها برای ما باز است و البته کسانی هستند که می گویند انتفاضه سوم را شروع خواهند کرد، اما من می گویم که این بعید است و آن را نمی پذیرم.

کد مطلب 1498411

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