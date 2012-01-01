ایستگاه سیار آموزش شهروندی در شهرداری باقرشهر برپا شد

به گزارش خبرنگارمهر، ایستگاه سیار آموزش شهروندی جهت آشنایی هر چه بیشترشهروندان، با وظایف یک شهروند نمونه و فعال در قبال موضوعات شهری برپا شد.

این ایستگاه با هدف ارائه آسان و سریع اطلاعات لازم به شهروندان، تبادل اطلاعات و بالابردن میزان آگاهی از نیازهای آموزشی شهروندان، ارتقای سطح مشارکت شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی بر پایه گسترش فعالیتهای آموزش محور ابتدا در میادین اصلی شهرو در ادامه در محلات این شهر برپا خواهد شد.

در این ایستگاه بروشورهای متنوع در قالب آموزش شهروندی با موضوعات فرهنگی، سلامت، آپارتمان نشینی، پیشگیری از اثرات بلایای طبیعی و حوادث پس زلزله، ترافیک، آسیبهای اجتماعی و عملکرد واحدهای اجرایی و خدماتی شهرداری بین شهروندان توزیع می شود.

گفتنی است این ایستگاه سیار آموزش شهروندی به طور مستمر در محلات باقرشهر مستقر خواهد شد.