علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضور دائمی در تمامی رقابتهای قرار گرفته در تقویم فدراسیون بدمینتون یکی از مهمترین اولویتهای هیئت بدمینتون استان قم است و به همین خاطر با نفرات خوب و زبدهای در پیکارهای قهرمانی کشور حضور داریم.
وی یاد آور شد: این در حالی است که مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در بخش های انفرادی و دو نفره در قزوین از امروز آغاز شده است و این دوره سی و دومین دوره رقابت های قهرمانی بدمینتون کشور محسوب میشود.
رئیس هیئت بدمینتون قم افزود: این در حالی است که23 تیم از استان های مختلف کشور در این رقابت ها که در سالن ورزشی شهید رجایی قزوین برگزار می شود، حضور پیدا کرده اند و بدمینتون بازان حاضر در این رقابت ها در بخش انفرادی و دو نفره (دوبل) این مسابقات که به صورت تک حذفی برگزار می شود، به مصاف یکدیگر رفتهاند.
وی عنوان داشت: از سوی دیگر همزمان با برگزاری رقابت های انفرادی و دوبل، مسابقات مرحله یک هشتم نهایی نیز با برگزاری چهار دیدار بین تیم های گلستان با کرمانشاه، گیلان با اصفهان، تهران با توابع تهران و فارس با زنجان آغاز شده است.
پنجه باشی بیان کرد: نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی به منظور شرکت در رقابتهای بینالمللی فجر دعوت خواهند شد، این رقابت ها روز دوشنبه (دوازدهم دی) با شناخت نفرات برتر و اهدای جوایز و مدال به تیمها و بدمینتون بازان قهرمان به کار خود پایان خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه بدمینتونبازان مستعد و آیندهساز قم در این رشته ورزشی در مسابقات قهرمانی کشور به دنبال کسب موفقیت هستند، افزود: با توجه به کارهایی که از ردههای سنی پایه در بدمینتون قم انجام گرفته است، در حال حاضر نوجوانان مستعد و آیندهداری در این رشته ورزشی فعالیت میکنند که شاخصترین آنها را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهیم کرد.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم با تاکید بر اینکه با کار بر روی ردههای سنی پایه قطعا استعدادهای نهان بدمینتون شناسایی میشوند، افزود: مربیان استعدادیاب با آموزشهای ویژهای که در این راستا دیدهاند، با همکاری آموزش و پرورش به شناسایی استعدادهای نهان میپردازند.
وی اضافه کرد: هیئت بدمینتون در یکی از مهمترین برنامههای خود برای توسعه این رشته در استان قم، در نظر دارد با استفاده از مربیان توانمند و حتی دانشجویان تربیت بدنی و افراد علاقهمند که داوطلب فعالیت زیر نظر هیئت باشند، اقدامات لازم در خصوص شناسایی استعدادها را انجام دهد.
رئیس هیئت بدمینتون قم بیان کرد: از سوی دیگر طرح گسترده استعدادیابی بدمینتون در استان قم با همکاری آموزش و پرورش در نواحی تعیین شده برگزار میشود و افراد شناسایی شده، مورد حمایت هیئت بدمینتون قرار میگیرند.
قم - خبرگزاری مهر: بدمینتون بازان قمی از امروز در رقابتهای بدمینتون قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت میپردازند.
علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: حضور دائمی در تمامی رقابتهای قرار گرفته در تقویم فدراسیون بدمینتون یکی از مهمترین اولویتهای هیئت بدمینتون استان قم است و به همین خاطر با نفرات خوب و زبدهای در پیکارهای قهرمانی کشور حضور داریم.
نظر شما