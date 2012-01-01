وضعیت درمان پناهندگان مجاز در شیراز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه به سؤالات و مشکلات اجرایی مددکاران در خصوص هزینه درمان بیمارانی که از پناهندگان مجاز مراجعه کننده به بیمارستانها هستند، پاسخ داده شد.

مشاور پزشکی امور درمان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان استان فارس با حضور در این جلسه گفت: تمامی پناهندگانی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند و دارای کارت آمایش باشند، می‌توانند از خدمات و حمایتهای کمیساریای عالی سازمان ملل بهره‌مند شوند.

دکتر زمانی اظهار داشت: دارندگان کارت آمایش معتبر می‌توانند تحت پوشش بیمه البرز قرار گرفته و 70درصد از هزینه های آنها توسط این بیمه پرداخت خواهد شد، در ضمن کمکهای مالی- پزشکی کمیساریای سازمان ملل بر اساس کارت آمایش معتبر، هزینه بیماری، نوع بیماری و وضعیت خود پناهنده تعیین می‌شود.

وی از ارائه اولین طرح بیمه همگانی پناهندگان در کشور میزبان که با همکاری مشترک کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان و اداره امور اتباع و پناهندگان کشور اجرایی شده خبر داد.

با توجه به کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در شیراز و همچنین مناسب بودن هزینه آن نسبت به کشورهای مجاور، اتباع کشورهای همسایه برای درمان به بیمارستانهای شیراز مراجعه کرده و بعضاً دچار مشکلات قانونی و مالی در این رابطه شده‌اند که با برگزاری این جلسه توجیهی مددکاران بیمارستانها از این پس با تعامل بیشتر با کمیساری های سازمان ملل در شیراز نسبت به حل مشکلات درمانی مربوط به پناهندگان مجاز اقدام کرده و بدین وسیله گامی دیگر در زمینه حمایت از بیماران نیازمند برداشته شد.