متوسط درآمد ماهانه هر خانوار شهری 833 هزار تومان اعلام شد

به گزالرش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی نزدیک به 50 سال از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استانها است.

در سال 1389 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19584 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.



نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1389 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که91 درصد از خانوارهای آمارگیری شده شهری از گاز لوله کشی ، 88 درصد از تلفن همراه و 37 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1388 به ترتیب 90، 86 و 36 درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت 23.5 درصد از خانوارهای شهری، اجاری و رهنی است که در سال 1388 این رقم 24.4 درصد بوده است.



متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 113678 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 14.60 درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار شهری 26157 هزار ریال با سهم 23 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 87520 هزار ریال با سهم 77 درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 26 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با 42 درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 106156 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 13.41 درصد افزایش داشته است، منبع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 33 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 18 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 49 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.



40 درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله کشی، 73 درصد از تلفن همراه و 18 درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده اند. این ارقام برای سال 1388 به ترتیب 35 ، 65 و 15 درصد بوده است. همچنین نحوه تصرف محل سکونت 5.3 درصد از خانوارهای روستایی، اجاری و رهنی است که در سال 1388 این رقم 5.6 درصد بوده است.



متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 68477 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 15.55 درصد افزایش نشان می دهد. از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 26137 هزار ریال با سهم 38 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 42340 هزار ریال با سهم 62 درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 25 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با 26 درصد مربوط به مسکن بوده است.



متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 59337 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 13.16 درصد، افرایش داشته است. از این مقدار 33 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 34 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 33 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.