نمایشگاه عکس ابیانه و کاشان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی قم در این مراسم نگاه جسورانه دانشجویان شرکت کننده در این نمایشگاه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این اعتماد به نفس در بین دانشجویان باعث رسیدن به اهداف بالا و ایجاد خودباوری در بین آنان می شود.
محمد ابراهیم فقیه زاده با بیان اینکه در نگارخانه شمسه جهاد دانشگاهی، نگاه ممیزی وجود ندارد افزود: پس از راه اندازی نگارخانه شمسه فضایی در استان مهیا شد تا دانشجویان بتوانند طرحها و کارهای اولیه خودر ا در این فضا در معرض دید عموم قرار دهند.
یادآور میشود: در پایان این مراسم، تعدادی از استادان عکاسی حاضر در جلسه، به نقد و بررسی برخی از عکس های دانشجویان پرداختند و به عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه نمایشگاه عکس ابیانه و کاشان در نگارخانه شمسه جهاد دانشگاهی واحد قم با حضور رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی از استادان رشته عکاسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی قم در این مراسم نگاه جسورانه دانشجویان شرکت کننده در این نمایشگاه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این اعتماد به نفس در بین دانشجویان باعث رسیدن به اهداف بالا و ایجاد خودباوری در بین آنان می شود.
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