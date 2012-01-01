نمایشگاه عکس ابیانه و کاشان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جهاد دانشگاهی قم در این مراسم نگاه جسورانه دانشجویان شرکت کننده در این نمایشگاه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این اعتماد به نفس در بین دانشجویان باعث رسیدن به اهداف بالا و ایجاد خودباوری در بین آنان می شود.



محمد ابراهیم فقیه زاده با بیان اینکه در نگارخانه شمسه جهاد دانشگاهی، نگاه ممیزی وجود ندارد افزود: پس از راه اندازی نگارخانه شمسه فضایی در استان مهیا شد تا دانشجویان بتوانند طرح‌ها و کارهای اولیه خودر ا در این فضا در معرض دید عموم قرار دهند.



یادآور می‌شود: در پایان این مراسم، تعدادی از استادان عکاسی حاضر در جلسه، به نقد و بررسی برخی از عکس های دانشجویان پرداختند و به عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

