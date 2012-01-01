برای این که حرف و حدیث ایجاد نشود از حق خود گذشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌الله زاده پس از انتخاب ورزشگاه حافظیه شیراز به عنوان میزبان دیدار نهایی بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور گفت: پس از آنکه اعلام شده بود یکی از شهرهای شیراز و یا اصفهان به عنوان محل برگزاری دیدار فینال جام حذفی انتخاب خواهد شد ما اعتراض خود را به برگزاری دیدار فینال در شهر شیراز اعلام کردیم با این حال در نشست امروز یکشنبه سازمان لیگ شهر شیراز و ورزشگاه حافظیه به عنوان محل برگزاری این بازی انتخاب شد.

وی در ادامه افزود: مسئولان باشگاه شاهین بوشهر تاکید داشتند بازی در یکی از دو شهر شیراز و یا اصفهان برگزار شود و این در حالی بود که ما تمایل داشتیم در یکی از شهرهای اهواز یا اصفهان با این تیم بوشهری روبه‌رو شویم.

مدیرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: زمانی که تمایل مسئولان باشگاه شاهین بوشهر به برگزاری دیدار فینال جام حذفی در شیراز را دیدیم برای آنکه باز هم حرف و حدیثی ایجاد نشود از حق خود گذشتیم و موافقت کردیم که این بازی در ورزشگاه حافظیه برگزار شود.

فتح‌الله زاده خاطرنشان کرد: براساس آنچه در اساسنامه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ آمده است این حق را داشتیم که اعتراض کرده و در شهری دیگر با شاهین بوشهر بازی کنیم اما برای اینکه حرف و حدیث ایجاد نشود و باز هم نگویند اعمال فشار و زور کردیم از حق خود گذشتیم تا شاید با این کار آرامش به فوتبال ایران بازگردد.

"در روز 9 بهمن ماه منتظر هواداران استقلال با پرچم آبی در ورزشگاه حافظیه شیراز هستیم"، فتح‌الله زاده با بیان این جمله در خصوص اعتراض باشگاه استقلال به برگزاری فینال جام حذفی در ورزشگاه حافظیه گفت: دلیل اصلی اعتراض ما زمین ورزشگاه حافظیه بود که شرایط مناسبی ندارد. از آنجایی که در بهمن ماه دیدارهای سخت و دشواری پیش رو داریم طبیعی است که نگران شرایط بازیکنان خود باشیم. ما نگران این هستیم که مبادا در این مقطع حساس بازیکنان استقلال دچار مصدومیت شوند.