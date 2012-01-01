آرسنال با 10 میلیون پوند خواهان به خدمت گرفتن پودولسکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 26 ساله تیم فوتبال کلن، در 16 دیدار بوندسلیگا 14 گل برای تیمش به ثمر رسانده با این حال به دلیل مشکلاتی که با "فولکر فینکه"، مدیر ورزشی باشگاه کلن دارد به احتمال فراوان در صورتی که قراردادش به اتمام برسد، در این تیم نخواهد ماند.
"آرسن ونگر" که پیشتر با "تیهری آنری" از ردبولز قرارداد کوتاه مدت امضا کرده در نظر دارد خط حمله تیم خود را تقویت کند و پودولسکی میتواند در کنار "رابین فن پرسی" برای دراز مدت خط حمله قدرتمندی را تشکیل دهد.
"پرمرته ساکر"، مدافع آرسنال بر این باور است که پودولسکی میتواند گزینه خوبی برای حضور در امارات باشد. این مدافع آلمانی اظهار داشت: لوکاس گلزن قهاری است و چپ پای فوق العادهای به حساب میآید. او بازیکن بزرگی است.
برپایه گزارش ساکرنت، باشگاه کلن مبلغ 5/12 میلیون پوند روی این بازیکن قیمت گذاشته اما از آنجا که قرارداد پودولسکی در سال 2013 به پایان میرسد، کلنیها حاضر به گفتگو با تیمهای متقاضی این بازیکن هستند.
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