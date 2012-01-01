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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

در دانشگاه های کرمانشاه/

نمایش خیابانی "اشقیا بدون شمشیر" اجرا شد

نمایش خیابانی "اشقیا بدون شمشیر" اجرا شد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: نمایش خیابانی "اشقیا بدون شمشیر" به کارگردانی مشترک مجتبی مرادی و مرتضی اسدی مرام در دانشگاه فرهنگ و هنر، دانشگاه رازی و دیگر دانشگاه های استان کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ضیغمیان مسئول روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک کرمانشاه و سرپرست این گروه گفت: نمایش خیابانی "اشقیا بدون شمشیر" از جمله تولیدات کانون تئاتر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه است که به مدت چهار روز در دانشگاه های استان اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این نمایش توانست در یادواره آیین‌های عاشورایی دانشجویان ایران حائز عناوینی شود، تصریح کرد: در این یادواره رتبه دوم در بخش طرح و ایده از آن مجتبی مرادی شد و در بخش بازیگری مرد از وحید خسروی تجلیل شد.

ضیغمیان تاکید کرد: مرتضی اسدی مرام، ‌مجتبی مرادی، وحید خسروی، ‌امیر رستمی، ‌سهیل فولادی و مهران فیض رشیدی از عوامل این گروه نمایشی هستند.

مسئول روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک کرمانشاه در پایان گفت: این نمایش ماجرای فردی است که در جریان بمب گذاری در کربلا فرزند خود را از دست می دهد و او هر روز منتظر عبور هیئت های عزاداری برای عزیمت به کربلا است.
 

کد مطلب 1498428

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