اولین جلسه هیئت اجرایی انتخابات مجلس نهم در قرچک تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این جلسه هیئت اجرایی که ظهر یکشنبه در سالن همایشهای بخشداری قرچک برگزار شد، تعیین تعداد و استقرار شعب اخذ رأی عنوان شد.

بخشدار قرچک در این نشست، با اشاره به تشکیل و انتخاب هیئت‌ اجرایی از قشرهای مختلف مردم، مردمی بودن اعضای شعب اخذ رأی و اعضای هیئت نظارت، افزود: با توجه به انتخاب قشرهای مختلف مردم در هیئت اجرایی، می ‎توان گفت که مردم خود برگزارکننده اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی هستند.

حبیب الله ابراهیمی ادامه داد: مهمترین شاخصهای رسیدن به اهداف نظام، پایبندی به ارزشها و آرمانهای انقلاب وهمچنین مشارکت حداکثری در استقرار نظام جمهوری اسلامی است و برگزاری انتخابات میدانی برای تجلی این شاخصهاست.

ابراهیمی با تأکید بر لزوم امانتداری از آرای مردم برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری، تصریح کرد: انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت اجرایی به مثابه مکلف شدن به حفظ و صیانت از آرای مردم است.

این مقام مسئول افزود: تمامی تدابیر لازم جهت برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم در سطح بخش فراهم شده است وتنها باید با رعایت قوانین و مقررات در جهت برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه تلاش کنیم.