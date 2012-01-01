5 درصد کاندیداهای کرمان در انتخابات مجلس نهم را زنان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انجام انتخابات پرشور در 32 سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بنا به اعلام وزارت کشور برای انتخابات مجلس نهم به ازاء هر کرسی نمایندگی 19 نفر ثبت نام کرده اند.

وی از ثبت نام 117 نفر کاندیدای انتخابات مجلس نهم در استان کرمان خبر داد و افزود: در 9 حوزه انتخابی در استان کرمان بیشترین شرکت کنندگان را افراد 41 تا 45 سال تشکیل می دهند.

حسینی ادامه داد: 20 درصد کاندیداها را هم افراد 30 تا 35 سال و 15 درصد را افراد 36 تا 40 سال تشکیل می دهند.

وی گفت: پنج درصد مجموع ثبت نام کنندگان در استان کرمان را زنان تشکیل می دهند.

حسینی اظهار داشت: رسانه ها در ایام انتخابات مجلس نهم، با ورود به این عرصه بر شور انتخاباتی مردم بیفزایند.

