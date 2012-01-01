همکاری فرهنگی ایران و سوریه الگویی برای جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی این دیدار که صبح یکشنبه 11 دی انجام شد، گفت: امیدواریم ملت سوریه از گزند بلاها محفوظ بماند، دشمنان خارجی و وابستگان داخلی دست به دست هم داده تا آرامش مردم سوریه را به هم بزنند.



دبیرکل مجمع با اشاره به حوادث اخیر افزود: اصلاحات در هر نظامی امری است ضروری و باید به ندای اصلاح طلبی حقیقی و نه مدعیان دروغین اصلاح پاسخ مثبت داد که بحمدالله آینده را اینگونه می‌بینیم.



وی در ادامه به همکاری استراتژیک دو ملت در زمینه‌های گفتگو بین ادیان و مذاهب اسلامی اشاره کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به عنوان الگویی برای جهان اسلام باشد.



در ادامه کلاّس در خصوص فعالیت انجام شده توسط رایزن فرهنگی سوریه در ایران گزارش تفصیلی ارائه واظهار داشت: در همه برنامه های فرهنگی هدف تقویت روابط میان دوملت ایران و سوریه است تا در راستای وحدت امت اسلامی باشد.



وی افزود: هرجا که باشم سفیر فرهنگی ایران هستم و از تجربه های بدست آمده یادخواهم کرد.



در این دیدار دکتر محمدحسن تبرائیان معاون بین الملل مجمع و حجت الاسلام دکتر محمد مهدی تسخیری مدیر عامل خبرگزاری تقریب نیز حضور داشتند.