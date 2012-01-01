اولویت اصلی در تامین کالاها استفاده از صنایع فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی در جلسه مدیران شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از محصولات تولیدی داخل کشور گفت: در این زمینه بر روند خرید کالاها و محصولات نظارت ویژه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به الزام پیمانکاران طرحهای عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی به منظور استفاده از کالاها و تجهیزات داخلی در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی گفت: در این زمینه نیز باتوجه به توانمندیهای موجود در استان و کشور پیمانکاران از این ظرفیتها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: هم اکنون نیز بیش از 95 درصد از نیاز پیمانکاران طرحهای عمرانی و زیرساختی از تجهیزات و کالای داخلی استفاده می شود و تنها در شرایطی که توان تولید کالاها در کشور وجود نداشته باشد از محصولات خارجی استفاده می شود.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: اولویت اصلی در تامین کالاها و محصولات داخلی، استفاده از توانمندیهای موجود در صنایع استان فارس خواهد بود.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه بخش صنعت استان فارس دارای ظرفیتهای مختلف و برجسته ای است و برخی از تولیدات استان در سطح کشور و حتی بین المللی دارای تولیدات و محصولات منحصر است ضروری است از این ظرفیت برای تامین کالاها و خدمات استفاده شود.

هاشمی تصریح کرد: به منظور معرفی توانمندیهای موجود در صنایع فارس نخستین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط استان در بهمن ماه امسال در شیراز برگزار خواهد شد.